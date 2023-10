“Domicile. Nous sommes vendredi, 22h15. Lit défait, comme si quelqu’un y avait dormi, canapé retourné, placards éventrés… et un seul objet volé: un téléphone portable sans valeur apparente. Un téléphone qui n’a de valeur que pour ses données. La porte d’entrée a été laissée grande ouverte, la lumière allumée. Un peu plus d’une heure auparavant, à 20h40, j’étais passé le déposer, ce téléphone, pour le laisser charger. Je ne le quitte jamais, si ce n’est à mon domicile, ou en un lieu protégé. Entre deux rendez-vous, je repasse plus vite que prévu, pour le récupérer. Alors la porte grande ouverte. Le téléphone disparu. Le lit, le canapé, les placards eventrés… et surtout ce sac. Un sac de femme, déposé à l’entrée. Je m’en approche. À l’intérieur, un virement western union, un passeport paraguayen…Le sac d’une prostituée. Je recule, effrayé. Sa propriétaire sera arrêtée trois heures après, alors qu’elle revenait sur les lieux aux côtés de deux autres personnes, après avoir jeté de façon précipitée un papier aluminium contenant une poudre blanche non-identifiée. « On » lui avait loué l’appartement d’à côté. Ce on restera non-identifié. En quittant mon domicile, un homme, d’origine ouest-africaine, m’avait alpagué: « c’est toi les escortes ». Je l’avais regardé, interloqué. Regard fixe. Avant de m’écarter.

