Cette augmentation du prix du loyer à Dakar est sans fondement et n’obéit à aucune règle (zone d’habit, surface corrigée…) Au constat: ? ??Un coût exorbitant (Chambre Simple, Chambre Salle de bain, Studio et Appartement) ??Des bailleurs qui imposent et déterminent un nombre de personne qui occupe le local…. ??D’aucuns ne prennent pas de couples à défaut un Jeune couple sans enfant.. ??Ils ne louent pas aux Sénégalais. ??Ils préfèrent les étrangers. Le pays en est là présentement…. Les Sénégalais sont fatigués. Maintenant le salaire permet juste de gérer le loyer. Pour la nourriture, le transport, l’électricité, l’eau, on est obligé de recourir à d’autres moyens pour gérer tout ça. Nous souffrons en silence. Face à cette situation alarmante, l’État du Sénégal doit prendre toutes ses responsabilités pour réguler cette situation persistante qui consume au plus profond le citoyen sénégalais. L’État doit prendre des mesures drastiques, draconiennes et urgentes pour réglementer et stopper net l’élan de ces bailleurs véreux et sans scrupules.

Trouver la plus petite chambre, un studio ou un appartement est devenu un luxe. Les bailleurs sont sans scrupules et sans pitiés vis à vis des locataires. Aujourd’hui force est de constater avec amertume et désolation que nos concitoyens préfèrent louer leurs locaux aux étrangers qu’aux Sénégalais. D’après eux les étrangers sont bons payeurs et s’occupent mieux du local. Tristounet pays !

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy