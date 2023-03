« Il a été relayé par plusieurs médias que Ousmane Sonko aurait été victime d’une tentative d’assassinat. En d’autres termes, des personnes non identifiées auraient tenté d’attenter à sa vie. Compte tenu de la gravité des faits, le Procureur de la République s’est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sureté urbaine, d’ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d’assassinat. Une enquête a été ouverte et confiée à la Sûreté urbaine. L’enquête a permis d’identifier toutes personnes, de saisir de tous objets et perquisitionner tous lieux et poser les actes pour faire la lumière », a laissé entendre le procureur.

