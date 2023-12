XALIMANEWS-Les libertés civiles se sont tellement détériorées au Sénégal qu’il se classe désormais aux côtés des pays dirigés par des juntes militaires, selon un groupe de défense qui surveille les droits à l’échelle mondiale.

La nation ouest-africaine a obtenu le deuxième pire classement qu’un pays puisse être donné par CIVICUS Monitor, a déclaré le groupe basé à Johannesburg dans un communiqué mercredi. Le déclin de son classement intervient après que l’administration du président Macky Sall a cherché à étouffer la dissidence à l’approche des élections présidentielles prévues pour février, a-t-il déclaré.

« Le Sénégal était autrefois salué comme un phare d’ouverture relative et de démocratie en Afrique de l’Ouest », a déclaré Ine van Severen, chercheuse de CIVICUS Monitor, dans le communiqué. « Ce n’est plus le cas. »

ADVERTISEMENT

Le Sénégal est ravagé par des manifestations sporadiques et de plus en plus violentes depuis mars 2021, lorsque le chef de l’opposition Ousmane Sonko a été arrêté et accusé de viol. Le politicien populaire a par la suite été reconnu coupable de corruption morale d’un jeune et accusé d’avoir comploté une insurrection, ce qui rend peu probable qu’il puisse se présenter aux prochaines élections.

Le Sénégal attaque l’opposition, les journalistes rétrécissent l’espace civique

Les libertés ont fortement diminué alors que la nation se prépare aux élections

Les investisseurs observent la course à la succession de Sall pour obtenir des indications sur la continuité de la politique. Les obligations en dollars du pays ont surperformé la plupart des pairs des marchés émergents cette année, avec un rendement total de 9,1 % par rapport à la moyenne des pays en développement de 7,7 %, selon les indices Bloomberg.

CIVICUS a fait passer le classement du Sénégal d’obstructif à réprimé, plaçant le pays aux côtés du Mali et du Tchad, tous deux dirigés par des gouvernements militaires, et de la Tunisie, qui a été ravagée par les tensions politiques depuis que le président Kais Saied a assumé des pouvoirs presque absolus en 2021.

Manifestations violentes

Les forces de sécurité au Sénégal ont tué des partisans de l’opposition dans les rues et emprisonné des critiques, y compris des militants et des journalistes au cours d’une « saison de campagne tendue », a déclaré Van Severen. « On craint sérieusement que les violations ne se poursuivent et ne s’intensifient peut-être avant les élections de février 2024. »

Le vote sera le premier dans l’histoire post-indépendance du Sénégal dans lequel le titulaire n’est pas candidat, après que Sall ait exclu la recherche d’un troisième mandat plus tôt cette année.

Autrefois considéré comme la plus grande menace pour la coalition au pouvoir au Sénégal, Benno Bokk Yakaar, Sonko, 49 ans, a été confronté à une succession de revers juridiques au cours des deux dernières années. Sa candidature est dans les limbes après avoir été reconnu coupable d’avoir insulté publiquement un ministre et d’avoir été accusé d’avoir comploté une insurrection, d’avoir comploté criminel et de répandre de fausses nouvelles.

Au moins 40 personnes sont mortes dans de violentes manifestations après l’arrestation de Sonko en mars 2021 et la condamnation de juin 2023 pour avoir corrompu un mineur, selon Amnesty International. En août, les autorités ont fermé les services Internet mobiles dans une grande partie du pays, ont interdit les médias sociaux TikTok et dissous le parti Pastef de Sonko.

Ailleurs en Afrique de l’Ouest, le classement du Libéria a chuté de 10 points avant les élections d’octobre au cours desquelles le président George Weah a cédé le pouvoir à Joseph Boakai lors du second tour le plus proche jamais vu du pays. Le Bénin est passé de réprimé à obstrué, la plus grande amélioration parmi 16 pays de la région.

Bloomberg