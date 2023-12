XALIMANEWS-Qualifîée pour le tour principal de la Coupe du monde Dames de handball pour la première fois de l’histoire, la sélection sénégalaise va loger dans le Groupe I, et aura comme adversaires et dans l’ordre, la Hongrie, le Monténégro et le Cameroun. Les Lionnes, épatantes jusque là, voudront surprendre encore et réussir un autre exploit en se qualifiant pour les quarts, qui se joueront les 12 et 13 décembre 2023.

Réussissant à accéder au tour principal du Mondial Dames, pour la premiere fois de son histoire après 2 participations, la sélection du Sénégal, qui compte déjà 3 succès en Coupes du Monde et qui n’a rien à perdre mais tout à gagner, compte bien surprendre encore, dans un groupe I où elle va cotoyer dans l’ordre, la Hongrie (7 décembre), le Monténégro (9 décembre) et le Cameroun (11 décembre). Trois rencontres auxquelles les Lionnes devront encore hausser leur niveau, remarquable jusque là, pour espérer s’inviter aux quarts de finales, qui se joueront les 12 et 13 décembre 2023.

La bande à Hawa Ndiaye, avec 1 point dans son escarcelle au moment d’aborder le tour principal, va d »abord croiser la Hongrie sortie 2ème du groupe B et qui va compter 2 points au moment d’affronter les Lionnes, ce jeudi 7 décembre à partir de 14h 30. Un adversaire à la portée des Lionnes qui peuvent avoir leurs mots à dire dans cette première confrontation du groupe I. Ensuite, les protégées de Yacine Messaoudi joueront le Monténégro, qualifié en position de leader de la poule B et qui viendra avec 4 points au compteur. Ce sera le match le plus sérieux des partenaires de Soukeina Sagna, qui vont ensuite terminer par le Cameroun, le lundi 11 décembre. Une dernière sortie des Quatrièmes de la dernière CAN, qui sera un choc entre Lionnes. Ce jour là, Sénégalaises et Camerounaises vont encore se croiser, pour le remake du Tournoi de France remporté par Africaines de l’Ouest (22-16). Les Senes qui rêvent encore plus grand, devront encore se sublimer pour réaliser un exploit inédit dans l’histoire du handball sénégalais.

Voici le programme du Sénégal

Tour Principal Groupe I

Jeudi 7 décembre 2023

14h 30 Sénégal/Hongrie

Samedi 9 décembre 2023

17h 00 Sénégal/Monténégro

Lundi 11 décembre 2023

14h 30 Cameroun/Sénégal