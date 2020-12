Si nous avions investi les 1000 milliards du train Dakar Diamniadio dans l’agriculure et l’élevage, nous aurions atteint l’autosuffisance alimentaire au moment où nous parlons. Nous serions autosuffisants en riz , en légumes , en viande , en lait et ferions travailler sur une base annuelle ces 60% de la population active qui sont dans ce secteur de l’agriculture et de l’élevage et ainsi diminuer de facon substantielle, le coût de la vie. Cette surproduction engendrera inéluctablement un besoin de transformation, d’où le développement d’un tissu agro-industriel. C’est une question de vision.

