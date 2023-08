Pour que l’équation de l’emploi ne demeure pas un problème mal posé, il est essentiel que la jeunesse et la population aient l’intime conviction de l’intégrité et du patriotisme du pouvoir, de ceux qui le détiennent et adhèrent à la vision de rupture, ambitieuse et sobre qui sous-tend leur politique d’émancipation économique, sociale et culturelle,

La résolution de l’équation de l’emploi des jeunes passera aussi par la mobilisation citoyenne et patriotique de la jeunesse pour la création, dans un délai très court, de tout l’écosystème nécessaire à la construction de la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais en leur capacité à prendre en main leur destin: écoles, centres de santé, centres polyvalents de formation professionnelle, routes, barrages anti sel, alphabétisation, lycées de formation professionnelle et technique, reboisement, canaux de transport d’eau, bassins de rétention, forages, fin des plastiques, hygiène, propreté, etc.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy