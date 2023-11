Ayib Daffé, mandataire de Ousmane Sonko, va se rendre à la Direction générale des élections (DGE) pour réclamer les fiches de parrainage après l’injonction de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Les avocats du maire de Ziguinchor ont en parallèle à la CENA de se substituer à la DGE. Me Demba Ciré Bathily et Cie visent entre autres, l’article L13 du Code Électoral stipule que « la CENA veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. En cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la CENA lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes ». Affaire à suivre…

