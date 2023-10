Les Grands Moulins de Dakar (Gmd) font l’objet d’un examen fiscal au Sénégal. Suite à un contrôle effectué par les autorités fiscales sénégalaises, il est demandé à l’entreprise de payer plus de 5 milliards de FCFA en impôts simples et plus d’un milliard de FCFA en pénalités légales, ce qui équivaut à un total de plus de 7 milliards de FCFA.

