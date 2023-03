De Guy Marius Sagna à Seydi Gassama d’Amnesty international en passant par des journalistes et autres sympathisants, ils ont été nombreux à se mobiliser pour dire non à la détention dePape Ndiaye. Le groupe de presse Walf sis au Front de terre a ainsi vibré au rythme des « Libérez Pape Ndiaye », « Libérez Pape Ndiaye ». Prenant la parole pour notamment souhaiter la bienvenue aux nombreux invités, Me Cheikh Niass, administrateur du Groupe WalFadjri s’est réjoui de la pré- sence massive des Sénégalais qui ont répondu à l’appel dudit Groupe pour la deuxième fois en un mois. Rappelant la symbolique du 19 mars, il a aussi mis en garde le président Macky Sall qui, selon lui, multiplie les dérives. «Le 19 mars 2011, Sidy Lamine Niass, fondateur du Groupe Wal Fadjri, avait appelé à manifester à la Place de l’Indépendance qu’il avait rebaptisée, place Tahrir. C’était pour la consolidation de la démocratie sénégalaise qui était alors malmenée. C’est ce 19 mars qui a donné naissance au 23 juin et qui a permis, par la suite, à Macky Sall de remporter la présidentielle de 2012 et d’être aujourd’hui le chef de l’Etat », a-t-il lancé. A sa suite, les orateurs se sont succédé à l’estrade pour réclamer la libération du chroniqueur Pape Ndiaye et pourfendre par la même occasion le régime du président Sall. Pour Guy Marius Sagna, c’est justement au pouvoir qu’il faut s’en prendre. Appelant tous ceux qui ont subi des injustices à faire front commun, le député trouve qu’il faut en finir avec le régime actuel qu’il juge réfractaire à la vérité et fondamentalement partisan. A noter que Pape Ndiaye est en prison depuis le 3 mars dernier et placé sous mandat de dépôt pour « provocation d’un attroupement », « mise en danger » de la vie d’autrui entre autres chefs d’accusation.

