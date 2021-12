ADVERTISEMENT

Le candidat de la Coalition Yewwi askan wi (Yaw), Ibrahima Ciss, veut scier le maire sortant, Momar Ciss, candidat de la Coalition Benno bokk yaakaar renseigne Le Quotidien dans sa parution du jour.



A la tête de la commune de Keur Moussa depuis plus de 20 ans, ce dernier, selon Ibrahima Ciss, «a fini de démontrer son incompétence». Et donc : «La commune a besoin d’être libérée de 20 ans de gestion de l’équipe municipale qu’il dirige.» La preuve, poursuit M. Ciss, qui présentait son programme à ses militants et sympathisants, «nous avons fait le tour des 36 villages de la commune et partout, c’est la même complainte. Les populations sont fatiguées et épuisées de la gestion municipale». Pour simplement dire, selon le principal opposant du maire sortant de Keur Moussa, que : «L’heure du changement a sonné et Yaw est venue pour libérer les populations de cette commune, en mettant toute son énergie au service de l’intérêt général.»

Pour cela, le candidat de la grande coalition de l’opposition compte fédérer toutes les forces vives, pour former «une équipe sérieuse, intègre, innovante, respectueuse des textes et règlements et des personnes, pour travailler dans l’intérêt exclusif des populations de Keur Moussa, afin qu’elles puissent bénéficier des retombées de l’usine Dangote, l’Aibd et toutes les potentialités dont la commune regorge». L’autre challenge de Ibrahima Ciss, consultant et formateur en anglais, sera de faire de l’éducation, l’une de ses priorités. Et également, de faire bénéficier de l’emploi, les nombreux jeunes de la localité. En somme, indique-t-il, «une autre Keur Moussa est possible. Nous voulons que la commune prenne son indépendance, pour son rayonnement parce qu’elle regorge de potentialités. Et avec une gestion inclusive et participative, nous réussirons ensemble les challenges pour le rayonnement de notre localité, car nous sommes une équipe sérieuse, compétente et travailleuse», a-t-il fait valoir.