Le Chef de l’État va-t-il saisir le moment pour dire s’il va briguer ou non une troisième fois la magistrature suprême. “Il est clair qu’aujourd’hui, il n’y a pas de débat juridique (pour savoir s’il peut ou non se représenter). Maintenant que je sois candidat ou non, c’est ma décision. Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais”, répondait-il récemment au New York Times.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy