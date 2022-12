En effet, si les Argentins avaient remporté la Coupe du Monde sans avoir recours aux tirs au but, ils auraient obtenu plus de points et auraient donc occupé la tête du classement de la FIFA. Messi et sa bande uraient eu 14 points, soit un total suffisant pour dépasser le rival brésilien. Mais pour l’Albiceleste, le trophée mondial vaut mieux que la première place du classement FIFA.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy