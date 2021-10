« Je suis candidat à la candidature de la commune de Pikine Nord pour la victoire éclatante de YEWWI ASKAN WI au soir du 23 janvier 2022 au mandat de Maire pour cinq ans », a déclaré dans un communiqué Abdoulaye Mamadou Guissé, secrétaire général MCSS Fulla au Fayda.

« Je présenterai au suffrage des Pikinois une équipe de femmes, et d’hommes motivés avec de solides compétences, composée de nouveaux venus et de jeunes guidés par une approche nouvelle de la politique, en dehors des réflexes partisans : Une équipe capable de bien gérer nos budgets et nos actions », affirme-t-il.

S’il est Candidat, c’est parce que le secrétaire général MCSS Fulla au Fayda estime, « j’ai jusqu’à ce jour pleinement consacré mon temps à mon activité professionnelle et culturelle. Mais fidèle à mon attachement de toujours pour Pikine Nord, fidèle aussi à mes valeurs d’humanisme, de pragmatisme, d’entrepreneur, d’ouverture d’esprit, de solidarité et de convivialité, j’ai décidé de m’engager au service de la coalition YEWWI ASKAN WI, et au service des Pikinois du Nord :

Notre enthousiasme et notre énergie seront consacrés à rénover et dynamiser Pikine Nord grâce à un projet novateur construit autour de l’amélioration de la gestion, du développement, économique, culturel et touristique, de l’emploi, de la formation des jeunes, de la qualité de la vie de la santé et de la solidarité. Nous voulons construire une commune embellie, une commune attractive, une commune unique ».

« Pikine Nord au passé glorieux doit retrouver sa juste place de capitale de la ville de pikine. Sa position géographique est unique. Son rayonnement commercial, économique, culturel, et touristique au service de la qualité de la vie et des emplois peuvent etre retrouvés à condition de mieux valoriser nos atouts. Nos commerces, nos entreprises, nos associations, notre patrimoine unique, sans oublier notre convivialité et notre art de vivre autour du marché zinc et le long des niayes sont des forces à dynamiser. Bien construire notre avenir c’est aussi bien maitriser le présent comme les impôts locaux, la sécurité ou la propreté. C’est faire aussi preuve d’ambition et d’esprit d’équipe pour créer les conditions favorables au développement économique et social de notre commune Pikine Nord ». Et pour y parvenir, « il faut d’urgence mettre de nouvelles compétences en action, basées sur l’expérience de gestion et la capacité d’écoute », défend-t-il.