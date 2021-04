Comme pour Dialika, les internautes ne comprennent pas aussi avec Birame. Dans une journée, ou dans le même episode, on voit deux Birane, le Birane sans cheveux, bien rasés et attirant et quelques minutes après le Birane avec cheveux. Depuis hier les internautes ouvrent le feu sur Mbarodi et dénoncent ces incohérences visibles.

XALIMANEWS: Entre Marodi et son public, ça sent le divorce. Les nombreux sénégalais qui suivaient la série «Maitresse d’un homme marié», annoncée comme l’une des meilleurs de l’Afrique n’envoient plus de fleurs ou des “cœurs” mais des missiles bien salées sur la toile. Le départ de Mareme Dial actrice principale et ses révélations sur son salaire ont réveillé la colère de la majorité des amoureux du film. Ils n’imaginaient pas une “maîtresse d’un homme marié” saison3 sans Mareme.

