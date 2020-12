« Nous avons eu un échange fructueux sur la situation sanitaire, économique et sociale de notre pays, marquée particulièrement par la pandémie du covid-19, l’immigration clandestine des jeunes, la crise économique et les perspectives de relance économique. J’ai ainsi sollicité ses prières et sa bénédiction et lui ai demandé de continuer, dans la ferveur religieuse de Noël, fête de la Nativité du Christ, de prier pour la fin de la pandémie, la paix et la prospérité du Sénégal », renseigne Malick Gakou.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy