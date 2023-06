Selon le Ministère, cette mesure conservatoire » fait suite à la série d’agressions rrécemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’etranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York. » Et selon toujours le communiqué, « les services reprendront dès que les conditions materielles et sécuritaires le permettront. »

