L’enquête ouverte par les gendarmes a établi qu’il existait trois (3) gestionnaires du matériel dont monsieur M. Diop, le responsable principal. De plus, les trois gestionnaires détenaient tous les trois les clefs du magasin. De plus, tout matériel devant sortir devait faire l’objet d’un bordereau. Or, l’examen des bordereaux a permis aussi de constater que certains avaient été falsifiés à travers des rajouts, des écritures et des stylos différentes. D’après les deux subordonnés c’est M. Diop qui a procédé aux rajouts. Ils sont tous actuellement à la brigade de Thionk pour les besoins de l’enquête.

