Et dans cette fin de mercato, alors qu’il lui reste deux ans de contrat et qu’il n’entre plus dans les plans du club breton, des discussions entre Rennes et les Verts ont failli aboutir. Niang aurait été laissé libre avec un pourcentage à la revente. Mais le coach stéphanois Claude Puel, d’abord favorable, a changé d’avis ce mardi. Niang (26 ans), un temps courtisé par Venise (ITA) en juillet, est donc toujours rennais.

