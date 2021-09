Après d’âpres discussions sur la vision, les programmes et les projets des uns et autres, et à la suite de minutieuses réflexions axées sur la République, je viens vous faire part, chers sénégalais, de ma nouvelle orientation politique après ma démission du Parti Rewmi il y a quelques jours.

Face aux défis de notre époque – de l’exploitation future de l’or noir, de la territorialisation des politiques publiques, du chômage endémique des jeunes, de l’insécurité dans le pays comme dans la sous-région, de la précarité de la vie des retraités, de la modernisation du secteur informel et du développement du secteur privé, de la restauration de notre souveraineté totale, de l’urbanisation de nos villes et villages, du dérèglement climatique avec ses cortèges de conséquences – il faille d’avoir un leader et une équipe à mieux d’appréhender tous les contours problématiques et d’impulser, dans la rigueur, un développement réel et durable au profit de l’intérêt général.

Habitué et façonné à la logique cartésienne du fait de ma formation académique en Physique Chimie, en Mine-Géotechnique-Hydrogéologie, en Quality Health Safety Environment et en Gouvernance Territoriale et Politiques Publiques, je me suis permis, avec toute l’objectivité et l’humilité requises, de me soumettre à l’épreuve de définir minutieusement, après de longues séries de cogitations, l’angle et la circonférence idoines de ma nouvelle orientation politique.

Mes chers compatriotes,

J’ai fait le choix d’adhérer au Parti Républicain pour le Progrès/DISSO Ak ASKAN WI.

Mon choix a été motivé par 02 éléments essentiels : le leader et le Parti.

J’ai fait le choix d’accompagner le Président, l’Honorable député Déthié FALL. Son profil, passé au tamis, je puis dire – comme constaté et témoigné par bon nombre de sénégalais – qu’il est aguerri, travailleur, expérimenté, vertueux, rigoureux, digne, courageux, avec un sens élevé de patriotisme et de dévouement pour le Sénégal. Du haut de ses 16 ans d’engagement politique constant, il est comme cet avocat qui n’a eu de client que le peuple.

Industriel, Ingénieur Polytechnicien, MBA (Master in Business Administration) de l’UQAM, Co-major en Black Belt Lean 6 sigma (Ceinture noire en management de projets complexes et stratégiques) à XXL Formation de Paris, formé en officier de réserve de l’armée sénégalaise, le Président, l’Honorable député Déthié FALL incarne à mieux l’intersection des axes de la densité intellectuelle et d’une haute culture générale, de la rigueur et de la précision, du vécu et de la vertu politiques, de l’expérience et l’expertise avérées et reconnues dans le secteur privé tant au plan national qu’international.

J’ai fait le choix d’intégrer le PRP au vue des valeurs, des principes et de la vision qui sous-tendent ce parti. Composé d’hommes et de femmes de tout âge et de tout segment sociaux, alliant compétence et vertu, courage et maturité, patriotisme et responsabilité, honneur et dignité, je trouve en eux une similitude vraie par rapport à mes attentes et à celles du sénégalais lambda. DISSO AK ASKAN WI résume parfaitement la pensée politique de ce parti : Disso fepp, Disso ak gneup, Disso ci lepp.

Mes chers compatriotes,

Dans un élan patriotique, pour une République restaurée et ressuscitée de ses valeurs propres de Justice, d’Equité, de Liberté, de Patriotisme, de respect des droits fondamentaux, de Responsabilité, etc., j’en appelle à toutes et à tous – jeunes, femmes, adultes, enfants – pour ensemble, ouvrir les pages belles du Progrès de la République sous toutes ses facettes : emploi et sécurité sociale, environnement et cadre de vie, économie et développement, éducation et culture, jeunesse et autonomisation des femmes, santé et bien-être, bonne gouvernance et transparence, sécurité et stabilité.

Ensemble, pour Diissoo ak gneup, Dissoo fepp, Diisso cii leipp. And Disso ak Askan Wii, nguir nderignou Askan Wii.

Jeregen Jëf !

Mouhamadou DIENG,

Militant Parti Républicain pour le Progrès,