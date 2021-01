XALIMANEWS: Dip Doundou Guiss occupe la tête des tendances des vidéos sur youtube. En deux jours, le rappeur sénégalais a récolté plus d’un million de vues. Sorti depuis le 23 janvier dernier, le nouveau clip « Musiba » est à 1 300 728 vues en l’espace de 4 jours. Un clip qui était très attendu est partagé sur les réseaux sociaux. Dip doit cela à la qualité de ses vidéos et sa forme de communication. Le rappeur avait annoncé, il y a plus d’un mois qu’il préparait du lourd, et une semaine avant la sortie du clip, il a déclaré avoir investi plus de 10 millions pour la réalisation de son clip.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy