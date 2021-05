XALIMANEWS: « L’adjoint au maire de Malicounda, bras droit de Maguette Sene DG du COUD et recruteur des nervis qui ont brutalisé les 05 membres du FRAPP, fait des menaces publiques contre la visite du FRAPP le 30 mai. Le FRAPP retournera sur les lieux pour écouter les arguments du mouvement JOG JOT NA concernant le litige foncier les opposants au maire de leur commune. « Aucun individu ne peut empêcher aux membres du FRAPP de circuler dans le territoire national ou d’ériger une limite à ne pas franchir par sa simple volonté », a communiqué le Frapp. Guy Marius Sagna et Cie de poursuivre; « Malicounda est une partie intégrante du Sénégal et non une partie à part du Sénégal. Nous y serons comme nous étions à Tobene , Dougar, Medina wandifa, Ziguinchor, Chérif Lo, NGADIAGA, Kafountine, Oulampane, Tivaouane peulh, Louga, Guereo… Nous prendrons toutes les mesures utiles pour assurer la réussite de notre activité » Aiinsi, le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP interpelle les autorités et les met devant leur responsabilité.

