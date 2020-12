Après de fortes personnalités comme l’inspecteur de police Coumba Ngouille Thiam, l’ancienne ministre Awa Gueye Kébé et le Docteur Lamine Ba comme Conseiller spécial en charge du Pôle Coopération internationale, Partenariat et Diaspora au CESE, le leader de Rewmi et désormais ami de Macky Sall vient de renforcer sa task force. En effet, l’on nous a prend qu’il a nommé l’ancien DG de Sonatel, Cheikh Tidiane Mbaye, comme Conseiller spécial. Ce dernier n’est personne d’autre que le jeune frère de l’opposant et ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. L’homme est très bien introduit dans le milieu des affaires, il a été pendant de longues années à la tête de la SONATEL. Ce n’est pas tout puisque le médecin colonel Bamba Sissokho a été nommé également conseiller spécial au CESE. Tout comme Ousmane Oumar Ba qui a été bombardé Secrétaire général adjoint de l’institution.

