Ousmane Sonko : « Confier le Sénégal à Amadou Ba reviendrait à le remettre aux étrangers »

XALILANEWS-En conférence de presse ce vendredi, suite à sa libération de prison en bénéficiant d’une amnistie, le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko a critiqué le Conseil constitutionnel.

« Si quelqu’un doit déposer un recours, c’est moi », a-t-il déclaré, affirmant que « le Conseil constitutionnel s’est appuyé sur une commune renommée » pour le disqualifier de la Présidentielle.

Poussant plus loin, le leader de Pastef (parti dissous) estime que « le Conseil constitutionnel a suivi des instructions ».

En outre, Ousmane Sonko a abordé les allégations de corruption portées contre certains membres du Conseil constitutionnel, notamment par le Parti Démocratique Sénégalais (Pds).

« Il faut que tout le monde soit prudent vis-à-vis du Conseil constitutionnel, car si nous sommes satisfaits aujourd’hui, nous pourrions ne pas être en mesure de contester demain. En outre, il y a des rumeurs, mais ce que nous avons ne suffit pas à les considérer comme des preuves », a-t-il ajouté, le maire de Ziguinchor.

Ousmane Sonko a également adressé un message au président Macky Sall. « Nous demandons au président Macky, étant donné qu’il ne soutient plus son candidat, quelqu’un qui, à travers des valises, a pu exercer une influence sur l’État, de faire tout son possible pour assurer le bon déroulement des élections ».

Concernant le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby, majorité présidentielle), Ousmane Sonko estime que « confier le pays à Amadou Ba reviendrait à le remettre aux étrangers ».

« Les Sénégalais doivent se demander d’où proviennent les milliards d’Amadou Ba. Moi, lui et Diomaye exerçons le même métier. Alors, d’où viennent ses milliards ? », s’est-il interrogé. Il ajoute que « le plus grand danger pour le Sénégal aujourd’hui, c’est Amadou Ba et il ne compte que sur l’argent ».