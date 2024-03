Justice : Me Moussa Sarr dément la libération de Me Ngagne Demba Touré

XALIMANEWS-La prétendue libération de Me Ngagne Demba Touré hier jeudi a été démentie par son avocat, Me Moussa Sarr, qualifiant cette information de fausse.

Cette annonce erronée s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux avant d’être réfutée par l’avocat, affirmant que son client est toujours en détention, comme rapporté par Seneweb.

Le greffier, proche de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, a été arrêté à son domicile et présenté devant le juge d’instruction Mamadou Seck, 24 heures après son retour d’exil.

Pour mémoire, Me Ngagne Demba Touré a été placé sous mandat de dépôt le 22 février dernier par le juge d’instruction Mamadou Seck, pour des accusations d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentats et complots visés par les articles 72 à 84 en relation avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entraîner des troubles politiques graves, ainsi que pour atteinte à l’autorité de la justice et outrage à magistrats.