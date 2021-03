Par ailleurs, l’opposant s’est prononcé sur les manifestants qui ont été arrêtés lors des évènements de ces derniers jours. Et c’est pour exiger qu’ils soient tous libérés. « Nous avons plus de 120 personnes dans les geôles de Macky Sall. Le combat ne se limite pas seulement à Guy Marius Sagna. Tous ceux qui sont détenus ont la même valeur et la même importance pour nous. Nous espérons qu’ils seront tous élargis de prison dans les prochains jours. Nous avons accepté de faire jouer à nos régulateurs sociaux le rôle qui est le leur. Nous avons accepté le « Ndiguel » du Khalife et de tous les autres chefs religieux en renonçant à certaines manifestations », a fait savoir Ousmane Sonko non sans proférer des avertissements à l’endroit de Macky Sall et de ses régimes. « Si nos exigences ne sont pas respectées, nous referons ce que nous avons déjà fait. Le peuple est motivé et déterminé. Je pense que le pouvoir a décrypté le message qui lui a été lancé pour en tenir compte. La seconde vague risque d’être plus dévastatrice que la première », prévient-il.

XALIMANEWS- Le leader de Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, inculpé et placé sous contrôle judiciaire après une plainte pour viols répétés et menaces de mort, poursuit ses visites auprès des chefs de partis politiques de l’Opposition et des organisations de la société civile. Il a été reçu, ce mardi matin, par les membres des mouvements « Frapp France Dégage » et « Doyna ».

