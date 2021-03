ADVERTISEMENT

Depuis trois siécles les Tariqas, les genres maraboutiques, sont exclus de la chose publique. En quelque sorte on aura ainsi érigé la mosquée en église. C’est à dire qu’on lui applique la séparation des pouvoirs. Alors que la mosquée est tout à fait différente de l’église. Parce que dés son avénement l’Islam a exercé l’Exécutif dans son pays originel: l’Arabie, Le Prophéte( psl) était le Chef de l’ Etat.

Pourtant la France coloniale avait béni des régimes religieux ou semi religieux, notamment au Maroc où le Roi est un Chérif. Il est, à la fois, le chef de l’Exécutif et le chef de la Mosquée , Amiroul Mouminine ( Prince Ordonnateur des Croyants) .

Ici, au Sénégal, les choses ont été mal menées par ceux qui conseillaient nos Almamys. Qui n’ont pas négocié, comme au Maroc, le maximum à céder à la France contre le maximum que devaient gérer ceux qui détenaient la réalité de l’Exécutif.

D’ailleurs si on relit l’histoire on va voir que depuis Faidherbe ceux qui ont gouverné le Sénégal devaient forcément passer par Alger pour leur formation en Arabe. Et l’Administration coloniale du Sénégal était bilingue. Français – Arabe.

D’ailleurs tous les Traités avec les Damels du Cayors et quelques fois avec les Damels Tegnes ont été rédigés en Arabe. l’Administration coloniale faisait ses correspondances en Arabe dans la plupart des cas. La monnaie était frappée avec des insciptions en Arabe. Il y avait bien un Cadi(pour les affaires matrimoniales) dont il ne reste presque plus rien.

Aujourd’hui un pays comme le Canada, à plus de quatre vingt pourcent chrétien, pratique la Chari’a sur le plan matrimonial.

Le tout pour dire que les émeutes de Sonko ont permis de montrer à la France que son systéme bien huilé qui a fonctionné pendant trois siécles est devenu obsoléte.

Et que désormais pour garantir ses intérêts au Sénégal on devrait, dans un premier temps, associer les Confréries à la gestion des affaires de l’Etat. Parce que le probléme auquel se heurtent les intérêts français c’est la paupérisation de la jeunesse. Et, même, une famille qui s’annonce, qui se dilate.

En confiant la préservation de ses intérêts aux Confréries la France et l’Occident y gagneront peut être encore pendant les trois prochains siécles. En tout cas c’est la seule voie pour sortir de l’orniére.

Cependant si la France n’écoutait pas ce conseil dont la réflexion s’est faite à haute voix, l’alternative serait de demander à la Chine d’installer une base miltaire à Dakar( elle l’a fait d’ailleurs à Djibouti). Et, ainsi, remplacer graduellement les trois bases françaises de Dakar. La Chine deviendrait, graduellement, maitresse de l’ Economie sénégalaise. Peut être qu’un jour le Yen serait directement ou indirectement notre monnaie. On aurait une monnaie garantie par le Yen à la place de l’Euro.

D’ailleurs le Yen qui est la monnaie d’un milliard et demi de personnes est plus solide que l’Euro qui l’est pour trois cent cinquante millions.

L’euro n’esr que l’ombre du dollar. Il n’existe que deux monnaies dans le monde: le yen et le dollar.

Aujourd’hui il est avéré que les Confréries gérent mieux que les francophiles. C’est à dire ceux qui ont été formés, diplomés et quelques fois mariés par la France.

Dr Ahmed Khalifa Niasse