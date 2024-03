XALIMANEWS-Une rencontre est programmée pour ce samedi, à la veille de l’élection présidentielle au Sénégal, entre Me Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, selon Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais qui a communiqué cette information.

« Le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade recevra en audience ce samedi 23 mars 2024 le candidat Diomaye Faye en compagnie de Ousmane Sonko et d’une délégation », informe-t-il sans donner plus de précisions.