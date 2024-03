Meeting de clôture de la Coalition Diomaye Président : Marée humaine au stade Caroline Faye de Mbour

XALIMANEWS- Lieu de rendez-vous de la Coalition Diomaye Président pour le meeting de clôture, le stade Caroline Faye de Mbour refuse du monde. Une marée humaine a assailli la place sous fond d’ambiance.

Nos radars nous signalent qu’à l’entrée du stade, sont installés des stands de vente de t-shirts, de sifflets, de banderoles. Des produits sont exposés et vendus aux personnes qui viennent.

Les gradins et la pelouse refusent déjà du monde et les leaders et responsables de partis arrivent petit à petit, signalent aussi nos confrères de Pressafrik.

Pour rappel, la campagne électorale va s’arrêter ce samedi à 00h. Ainsi, une journée de repos va séparer les sénégalais du grand jour du scrutin, ce dimanche 2024.