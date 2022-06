La crise sanitaire et la guerre entre l’Ukraine et la Russie font que le monde entier est confronté à d’énormes difficultés. Ces difficultés ont affecté plusieurs secteurs comme celui de l’énergie et a été à l’origine de la hausse de 15% sur le prix du super. Le litre est ainsi passé de 795 F Cfa à 890 F Cfa soit une augmentation de 115 francs. Le prix du gasoil a été subventionné par l’État du Sénégal pour éviter de crever davantage le panier de la ménagère déjà malmené par la cherté du coût de la vie. L’annonce de cette subvention est ressortie des propos du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en charge de l’Economie et des Finances au cours du « gouvernement face à la presse », rapporte Dakaractu.

