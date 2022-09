«Le digital ou l’intelligence artificielle ne pourra jamais se substituer à l’Assistanat», a pour sa part déclaré le parrain Mouhamadou Mactar Cissé. Toutefois, il est d’avis que de digital sera un des piliers du développement économique et social du Sénégal , une des plus grandes opportunités de création de valeur, d’emplois et de champions, donc d’influence économique et politique dans un monde où les rapports de force se définissent aussi sur ce terrain».

Selon la présidente de l’Association Nationale des Assistants et Secrétaires du Sénégal (ANASS), Fatou Diop Sock «(…) la transformation digitale est avant tout une transformation de savoir faire, un état d’esprit de remise en question et non pas de simples acquisitions de nouvelles technologies». Ainsi, elle a appelé ses pairs à «saisir la quintessence liée à la profondeur du thème» afin de «s’inscrire opérationnellement dans des perspectives de performances collective et individuelle qu’exigent les réalités économiques et sociales de l’heure».

