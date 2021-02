L’interrogatoire des violeurs a eu un effet profond sur le bien-être de Tara Kaushal.

Depuis qu’elle a commencé ses recherches en 2017, elle a connu la dépression et des trous de mémoire. Certains jours, il n’y avait que des larmes. Un soir, il n’y a pas si longtemps, elle s’est retrouvée enfermée seule dans sa chambre à Noida, une banlieue de la capitale indienne, Delhi. « Mon partenaire, Sahil, était dehors, et il essayait de régler le problème », dit-elle. « Il frappait à la porte pour vérifier si j’allais bien, et j’étais à l’intérieur en train de brailler ». « Je viens de réaliser que j’avais besoin d’une thérapie. » Avant même de commencer ses recherches, Tara portait le traumatisme de la violence sexuelle. Elle a commencé à en parler à l’âge de 16 ans. »J’ai été violée à l’âge de quatre ans », a-t-elle dit à ses parents. « Par notre jardinier. »Cette révélation a laissé ses parents stupéfaits. Mais pour elle, c’était comme ouvrir les vannes.À partir de ce moment, Tara a parlé ouvertement des abus sexuels qu’elle avait subis, en prenant la parole lors de débats publics, en en parlant à ses amis et même en écrivant un livre. »Je n’ai que peu de souvenirs de l’incident », dit-elle. »Je connais son nom. Je sais à quoi il ressemble. Je me souviens de ses cheveux bouclés et du sang sur ma robe bleue, » raconte-t-elle. En vieillissant, elle a pensé aux autres cas d’agression sexuelle qui se produisent tous les jours. Elle voulait savoir pourquoi cela se produisait.

Mon livre « Why Men Rape » (« Pourquoi les hommes violent ») est l’aboutissement d’un très long parcours personnel et professionnel », dit-elle à la BBC. « Mais il est venu avec son propre traumatisme cumulatif, » explique-t-elle.

Trouver les violeurs « potentiels«

Le viol et la violence sexuelle sont sous les feux de la rampe en Inde depuis 2012, lorsqu’un étudiant en physiothérapie de 23 ans a été victime d’un viol collectif dans un bus en marche à Delhi. Elle est morte quelques jours plus tard des suites des blessures subies lors de l’agression. Quatre des accusés ont été pendus en mars 2020. Malgré l’attention croissante portée aux crimes sexuels, le nombre d’agressions continue d’augmenter. Selon le « National Crime Records Bureau » (Bureau national des registres de la criminalité), la police a enregistré 33 977 cas de viols en Inde en 2018 – ce qui correspond à un viol toutes les 15 minutes. Mais les activistes affirment que les chiffres réels sont bien plus élevés, car de nombreux cas ne sont pas signalés. Tara voulait en savoir plus sur ces violeurs qui ne sont jamais dénoncés ou condamnés. Elle a rencontré neuf hommes dans tout le pays, qui ont tous été accusés de viol, bien qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’une enquête officielle des autorités. « J’ai passé du temps dans leur environnement domestique ; je les ai interrogés et observés, ainsi que leur famille et leurs amis », écrit-elle dans son livre. « J’étais sous couverture – avec un nom différent et des e-mails et des identifiants Facebook correspondants ». Elle a caché ses tatouages et s’est assurée de s’habiller modestement avec une kurta (tunique) et un jean traditionnels. Tara s’est assurée d’être accompagnée par un traducteur, qu’elle décrit également comme un garde du corps. Elle s’est fait passer pour une Indienne non résidente d’Australie en faisant des recherches pour un film sur la vie des hommes ordinaires. « Les 250 questions que j’ai posées et les choses que j’ai observées étaient les mêmes avec tous les hommes, mais je ne leur ai jamais dit que je les étudiais parce qu’ils avaient été identifiés comme des violeurs », écrit-elle.

« Absence de compréhension du consentement«

Tara pensait s’être préparée à toutes les situations fâcheuses : un gaz anti-agression toujours dans sa poche, un contact d’urgence local pour toute évasion spontanée et un groupe de soutien WhatsApp pour partager sa géolocalisation. Mais elle ne s’attendait pas à ce que trois de ses interlocuteurs masculins, tout en répondant à des questions intimes, commencent à se toucher. Elle se souvient d’avoir été assise en face de l’un d’eux, sous le soleil d’hiver, sur la terrasse de sa maison dans le nord de l’Inde. « Ce petit homme avant moi était l’un des délinquants sexuels en série les plus prolifiques que j’ai rencontrés [selon ses propres aveux]. De nombreuses femmes de son petit village avaient été ses proies », écrit-elle. « Pourtant, loin d’être derrière les barreaux ou même ostracisé, il était là, au centre de la communauté… De plus, il était excité par moi et n’avait aucun scrupule à se toucher ». Ces expériences ont vraiment affecté sa santé mentale. « Quand je suis revenue de ces entretiens, je me suis rendu compte qu’il y avait des traumatismes cumulatifs que je devais traiter par le biais d’une thérapie », dit-elle à la BBC. « J’ai fait face à beaucoup de dépression, et il y a eu des nuits où j’ai mordu mon partenaire dans mon sommeil – et lui ai dit d’arrêter de m’agresser ». A la fin, Tara est repartie avec une nette prise de conscience : « Ces hommes n’avaient aucune compréhension du consentement ou une idée uniforme de ce qu’est un viol. »

Considérer les violeurs comme les « autres »

Lorsque Tara a commencé ses recherches, elle a parlé aux femmes sur les médias sociaux de la violence sexiste. « Deux des hommes que j’ai finalement étudiés sont issus des conversations que j’ai eues avec ces femmes », dit-elle. « Il était beaucoup plus difficile de trouver les sept autres hommes. J’ai donc pris contact avec la police locale, les médias locaux, les associations à but non lucratif et même les agences de détectives ». La plupart des hommes ont ensuite confirmé le viol – ou les multiples viols – qu’ils avaient commis lors de ses entretiens avec elles. Mais c’était une décision délibérée de ne pas parler avec les violeurs condamnés. « Pour moi, la prison n’est pas représentative du type d’homme qui viole », dit-elle. « Les gens n’existent pas comme des îles – étudier les hommes sans étudier leur environnement peut être un peu contraignant. » En revanche, le Dr Madumita Pandey, professeur de criminologie à l’université de Sheffield Hallam, a décidé de se concentrer sur les délinquants sexuels condamnés pour ses recherches. Son parcours a commencé peu après l’affaire de viol collectif de 2012. « Les violeurs étaient étiquetés comme des monstres et il y avait une indignation collective à leur égard », se souvient-elle. Nous étions tellement consternés par leurs actes que nous les considérions comme des « autres », complètement séparés de nous et de notre culture. En tant que chercheuse, elle a voulu se concentrer sur la perception répandue selon laquelle les violeurs ont des attitudes plus traditionnelles et plus oppressives envers les femmes. « Mais ces hommes sont-ils si différents dans leur façon de penser aux femmes comme nous avons tendance à le faire ? » demande-t-elle.

« Tout le monde peut être un violeur«

Le Dr Madhumita a interrogé plus de 100 condamnés pour viol à la prison Tihar de Delhi, décrite comme l’un des plus grands complexes pénitentiaires d’Asie du Sud. Ils avaient tous leur propre histoire à raconter : un violeur collectif qui a dit s’être enfui immédiatement après l’incident, un nettoyeur de temple qui a dit avoir été « provoqué » à violer une fillette de cinq ans, et un jeune homme qui a affirmé être dans une relation consensuelle mais qui a été accusé de viol après que la famille de la fillette ait découvert qu’ils étaient ensemble. Elle a été particulièrement émue par l’histoire de cette jeune fille de cinq ans qui a survécu à un viol, et a décidé de rencontrer sa famille. « En apprenant que sa fille avait été violée, le père de la fille a fait une dépression nerveuse et a abandonné la famille », explique le Dr Madhumita. « C’est la mère qui est allée à la police et s’est occupée de tous les papiers pour signaler le crime, sans grand espoir de justice ». Le Dr Madhumita a voulu comprendre l’attitude de ces hommes envers les femmes et comment cette façon de penser contribue à la violence sexuelle endémique. « Malgré les différences dans la nature du crime, le point commun sous-jacent était un sentiment de droit qui souligne encore plus le privilège masculin dans notre société », dit-elle. Elle a constaté que les auteurs de ces crimes blâmaient fortement les victimes et qu’il y avait un grave manque de compréhension en ce qui concerne le consentement. Ses recherches, tout comme les conclusions de Tara, ont démystifié un mythe courant, selon lequel « les violeurs sont souvent considérés comme des étrangers tapis dans l’ombre », dit-elle. « Mais dans ce cas, la plupart d’entre eux connaissaient les victimes. Il devient donc facile de comprendre comment n’importe qui peut être un violeur – ce ne sont pas des hommes extraordinaires ». Les données précédentes confirment que dans un nombre écrasant de cas de viols, les victimes connaissent les auteurs – le Bureau national indien des archives criminelles a fixé ce chiffre à 95% en 2015. Les activistes estiment que cela pourrait expliquer la sous-déclaration du crime. Le Dr Anup Surendranath, directeur exécutif du projet 39A, une organisation de justice sociale, a souligné : « La sous-déclaration est un problème car les auteurs sont surtout connus des victimes et il y a toutes sortes de dynamiques en jeu qui font que les victimes et leurs tuteurs ne signalent pas le crime ». Parmi ceux qui sont signalés, seuls les crimes les plus brutaux ou les plus choquants font la une des journaux.

La peine de mort est-elle la réponse ?

L’Inde n’est pas la seule à présenter des taux élevés de viols. Mais nombreux sont ceux qui pensent qu’une société patriarcale et un rapport de masculinité déséquilibré peuvent aggraver la situation. Comme l’a fait remarquer le correspondant en Inde, Soutik Biswas : « le viol est de plus en plus utilisé comme un instrument pour affirmer le pouvoir et intimider les impuissants en Inde. » « Le pays s’est amélioré lorsqu’il s’agit de signaler les viols. Mais la mauvaise nouvelle est qu’un système de justice pénale désorganisé reste vulnérable aux pressions politiques et permet à de nombreux accusés d’échapper à la justice – avec moins de condamnations pour viol ». Les autorités ont effectivement adopté des lois plus strictes après les viols collectifs et les meurtres de 2012, y compris l’introduction de la peine de mort dans de rares cas. Mais Tara et le Dr Madhumita s’accordent à dire que la peine de mort n’offre pas de solution à long terme. « Je suis un fervent partisan de la réforme et de la réhabilitation », déclare le Dr Madhumita. « Nous devrions porter notre attention sur un changement structurel de la société qui s’attaque à la relation de pouvoir asymétrique entre les hommes et les femmes dans notre pays ». Tara est d’accord. « Nous devons nous recentrer sur l’agent actif de ce crime, et l’agent actif, c’est l’homme », dit-elle. « Comment les faire cesser ? En leur apprenant à être meilleurs dès l’enfance. » Aucun des hommes que Tara a interrogés, toutes classes sociales confondues, n’avait reçu une quelconque éducation sexuelle dans leurs écoles. « Ils ont plutôt tendance à recevoir leurs connaissances par le biais de discussions proverbiales dans les vestiaires, d’amis aussi ignorants qu’eux, et de pornographie ou de travailleurs du sexe » Beaucoup d’entre eux avaient également été témoins de violences dans leur enfance. « En plus de regarder le père battre la mère et de ressentir un manque d’amour, faire face à des violences répétées de la part du père et/ou d’autres hommes plus âgés est un thème qui revient dans mes matières, dans toutes les classes », écrit-elle. Ses recherches ont également conclu que les hommes ont grandi avec un droit absolu au pouvoir.

Alors pourquoi les hommes violent-ils ?

« Il n’y a pas de réponse unique car le viol est un crime complexe », dit le Dr Madhumita. « Chaque récit est unique et très subjectif – certains ont été impliqués dans un viol collectif, d’autres connaissaient leurs victimes tandis que d’autres avaient violé un parfait inconnu. Il existe également différents types de violeurs – violeur en colère, violeur sadique, violeur en série ». Mais elle insiste sur le fait que ces hommes peuvent être n’importe qui : des maris, des collègues, des amis intimes, des rendez-vous, des camarades de classe ou des professeurs. « Comme la plupart des gens dans le pays, j’avais moi aussi des idées folles sur ce que j’allais rencontrer à l’intérieur [de la prison], qui étaient largement basées sur ce que j’avais vu dans les films de Bollywood », dit-elle. « Des hommes visiblement effrayants – avec peut-être des cicatrices et des bleus sur eux et habillés de vêtements rayés. J’avais également peur que ces hommes se comportent mal avec moi ou fassent des commentaires sarcastiques et que toute cette expérience me mette mal à l’aise ».Mais elle a vite compris qu’ils ne faisaient pas partie d’un groupe homogène. « Plus je passais de temps à leur parler, à écouter leurs histoires de vie, moins ils me semblaient étranges et extraordinaires, ce qui est précisément ce que nous devons. Elle appelle à une introspection collective en tant que société pour aborder la question de la violence sexiste, tout en s’inspirant du concept du professeur britannique Liz Kelly selon lequel le harcèlement sexuel s’inscrit dans un continuum où différentes formes de violence sexuelle s’entremêlent. « L’idée que les hommes autour de nous peuvent être dangereux est menaçante, mais elle n’est pas nouvelle », dit-elle. « Nous vivons dans une société patriarcale, et quelqu’un ne vous viole peut-être pas, mais cette autorité et cette domination sur vous peuvent se manifester autant de façons différentes. Et la société en a normalisé une grande partie, » explique-t-elle. Elle fait référence à la misogynie quotidienne qui se situe à l’extrémité inférieure du spectre – des choses comme le sexisme sur le lieu de travail et le harcèlement de rue – et à la façon dont elle est non vérifiée à moins que la situation ne devienne incontrôlable. « Cela nous met en colère de savoir qu’un violeur a commenté le choix vestimentaire de la victime et l’a utilisé comme excuse pour la violer. Mais pourquoi sommes-nous si consternés », demande-t-elle. « Pourquoi est-il surprenant que le comportement quotidien que nous normalisons soit exagéré et se manifeste ensuite sous une forme plus extrême ? » « Quand je finis par parler au violeur, je vois que son vocabulaire social et les excuses de ses actions émergent en fait du commentaire social dans lequel il a grandi. » Le Dr Madhumita travaille actuellement sur un programme de réhabilitation pour aider à changer la vision déformée des délinquants sexuels en Inde. « J’aimerais qu’un programme de formation à la réhabilitation des délinquants sexuels (SORT) soit mis en place en Inde, où des sessions de groupe ou individuelles peuvent être organisées en même temps que d’autres activités pour faire éclater les mythes du viol et modifier les attitudes archaïques à l’égard des femmes, » dit-elle. « C’est une chose à laquelle je me réveille et me rendors probablement en pensant tout le temps. Et cela me donne beaucoup d’espoir, » explique-t-elle.

