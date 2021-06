« J’assume pleinement mes propos car j’en ai la confirmation. J’ai effectivement dit que la somme de 8.925.000 francs destinés à couvrir les frais de mission au Tchad a été indûment perçus par Téliko. L’union européenne a protesté devant le gouvernement du Sénégal. Sidiki Kaba était alors ministre de la Justice. Il a commencé à rembourser par moratoire mais jusqu’à présent l’argent n’est pas complètement payé. Si je me suis présenté à votre juridiction, c’est parce que j’ai foi en la justice du Sénégal », a déclaré le prévenu à la barre. À charge cependant pour le président du ‘’Groupe Avenir Communication’’ de donner les preuves de son accusation. Mais le célèbre chroniqueur a donné comme élément à verser dans le dossier le rapport final, narratif et financier des Chambres africaines extraordinaires. Alors que, du côté de la partie civile, on attendait qu’il produise le rapport de l’Union européenne, dans lequel le président de l’Ums aurait été épinglé, comme il a eu à le soutenir. Répliquant, Madiambal déclare que c’est un lapsus. « Je voulais dire un rapport de l’Union africaine. C’est un lapsus. Je ne fais que défendre l’institution judiciaire. Nous avons entendu plus d’une fois Souleymane Téliko porter atteinte à l’honorabilité de ses collègues magistrats. Ces preuves que j’ai mises à votre disposition ne sont pas un compte rendu mais un rapport », hurle-t-il.

