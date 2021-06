Grand vainqueur de la Ligue des Champions face à Manchester City au mois de Mai (1-0), Edouard Mendy va tenter de gagner le titre de champion d’Angleterre en 2021-2022. Hormis l’ancien gardien de Rennes, Sadio Mané est lui aussi attendu par les bookmakers.

C’est indéniable, les talents sénégalais ont le vent en poupe dans l’Angleterre du football. Respectivement joueurs de Chelsea et de Liverpool, depuis un an pour l’un et depuis 2016 pour l’autre, Edouard Mendy et Sadio Mané vont attaquer l’exercice 2021-2022 de Premier League avec la même ambition : contrecarrer les plans du Manchester City de Pep Guardiola. Quatrièmes et troisièmes de la dernière saison avec leurs équipes, les natifs de Montivilliers et de Sedhiou tenteront d’obtenir le sacre au mois de Mai 2022, et pourraient d’ailleurs y parvenir au regard des cotes proposées par le site de paris sportifs Bwin. Premier au classement Wincomparator des bookmakers en ligne, Bwin annonce en effet Chelsea et Liverpool gros outsiders pour le sacre lors de la saison qui arrive.

Manchester City toujours favori

Titré lors du dernier exercice au terme d’une saison maitrisée de A à Z (86 points, 12 unités d’avance sur le deuxième du classement), Manchester City reste évidemment le favori à sa propre succession, mais derrière lui, ce sont bien le Chelsea de Mendy et le Liverpool de Mané qui sont annoncés à sa poursuite (cotes de 6.00). Ces deux-là sauront-ils déjouer les pronostics pour obtenir la couronne anglaise en 2022 ? Ce n’est pas impossible. Rappelons par exemple qu’Edouard Mendy et Chelsea ont battu les Citizens en finale de la dernière Ligue des Champions. Tout reste possible.