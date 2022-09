« Nous, on est contre le 3ème mandat. La position qu’on avait en 2011 et 2012 contre le 3ème mandat n’a pas changé. Il est évident que lorsqu’il va dire qu’il (Macky Sall) briguera un troisième mandat, nous allons le combattre. Présentement, j’ai pris ma retraite. Mais, la génération actuelle va faire son travail. On pourra les soutenir et les encadrer mais c’est à eux de faire le travail. C’est pour cela que j’ai créé un think tank au niveau de l’Afrique » a expliqué Alioune Tine.

