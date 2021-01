XALIMANEWS: Seuls deux ont répondu devant le prétoire parmi les 11 individus traduits en justice. Il s’agit de Bruni D’Erneville et de Abdel Kader Ndiaye respectivement trésorier adjoint et vice président de la chambre de commerce et d’industrie de Dakar. Ils sont poursuivis pour diffamations. Des propos qu’ils ont niés devant le prétoire. Ils disent avoir signés tous un document incriminant Serigne Mboup mais ne l’on pas publié. Ils avaient qualifié Serigne Mboup « d’incompétents, d’erratique et de conflictuel ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy