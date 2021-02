Ce matin à 7 heures, je vois sur mon téléphone de nombreux appels manqués d’une amie d’Amadou Fall et moi-même sur mon WhatsApp et sur mes numéros français et américains. Je me suis mis à penser au pire avant de la rappeler car elle est médecin et je savais qu’elle s’occupait d’Amadou qu’elle a elle-même fait hospitaliser. J’ai eu des doutes. Je me disais que cette amie qui est membre comme moi du comité de pilotage de la célébration du centenaire de Mahtar Mbow voulait agir sur un post que j’avais fait. Mais, juste avant de la rappeler je vois d’autres appels manqués d’une autre amie qui comme moi militons dans l’organisation : Sununet – organisation de la diaspora sénégalaise – dont le comité à Dakar est dirigé par Amadou Fall lui-même. Vers 7h 30 je me décidai à rappeler l’amie Dr. Ndao Fall.

Je lui dis « tu ne m’appelles pas … » avant de finir ma phrase je l’entends en sanglots « oui Lamine, ton ami, ton frère est parti hier. Et je voulais te le dire avant que tu ne l’entendes par d’autres, car je sais comment vous vous aimiez. Et je suis au courant de vos échanges ». J’ai été choqué et « dévasté ».

Dans ces cas-là, très souvent je pleure juste un bon coup ou je reste calme pendant un moment avant que les larmes ne sortent. Mais bizarrement, toute la journée d’aujourd’hui – jusqu’n ce moment précis où j’écris, je n’arrive pas à arrêter les larmes. Même pendant mon cours ce matin à 11h je n’ai pas pu me contenir. Mes étudiants ont quand même insisté pour que j’arrête les cours et que j’aille faire mon deuil. Je leur ai dit non car l’ami que je viens de perdre aime travailler.

Cher-e-s ami-e-s

Si je fais ce détour c’est pour vous dire comment je me suis attaché à ce personnage romantique et conceptuel. Amadou était à la fois un personnage chargé d’affects, extrêmement sensible, mais aussi c’est un personnage qui a beaucoup d’idées ; c’est un stock de créations et de créativités. Mais, il n’était pas que ça !

C’est une figure paradigmatique c’est à dire un homme qui par ses actes, sa posture, ses idéaux offre des références pour penser et agir dans notre société et l’humanité. Il a le goût des autres. Il est toujours en train de se demander ce qu’il peut faire pour son pays, sa société.

Excellent Entrepreneur, il est très préoccupé par le vivre ensemble. Il incarne à ce titre la grandeur. Oui la grandeur c’est de mettre au service des autres sa réussite. Et c’est sans doute cela qui m’a séduit chez l’autre et qu’il est devenu un personnage attachant pour moi. Car sa figure correspond exactement à ce que je cherche chez l’humain.

Salut frérot ! Reposes en paix.

NB.

Très récemment, il a choisi de donner les noms de Sénateur Amadou Thiam (Ambassade du Sénégal) centre et les salles de son entreprise qui portent les noms du Chef Pierre Thiam (Yolele Group) et moi-même. Par cet acte, il a voulu honorer notre engagement pour le bien-être social dont lui, d’autres et moi sommes militants.

Deux jours avant son décès il me parlait de ses projets de création de centre d’enseignement de nouvelles technologies dans les régions.

ADVERTISEMENT

Il venait juste de fournir à l’hôpital Fann un système informatique de gestion

Last but not the least, mon ami Cornel West avec lequel, Amadou et moi avons passé du temps au Sénégal, et qui se rappelle de lui avec beaucoup de sympathie, me demande de transmettre, à sa famille et au peuple sénégalais ses condoléances.

M. L. Sagna, Professor

Worcester Polytechnic Institute

Worcester, Massachusetts

USA