Il se singularise de ses autres camarades par son cursus marqué par un engagement, jugé constant par certains, à sauvegarder et à développer le cadre de référence de l’entité (Daara) qui, en tant qu’œuvre de civilisation, permet aux membres de bénéficier d’une transformation qualitative, en référence au système de valeurs islamiques enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba. Cursus qui l’a propulsé d’abord à la tête du comité scientifique des Hizbut-Tarqiyyah où il a participé à traduire, en français et en Anglais, plusieurs ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette expérience de trente ans, conjuguée avec des travaux d’études et de recherches sur le mouridisme, participe en 2007 à la création de l’Institut international d’études et de recherches sur le mouridisme (IIERM) dont il est le recteur.

