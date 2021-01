XALIMANEWS- Thierno Bocoum qui a beaucoup écrit sur la disparition de l’étudiante sénégalaise, Diary Sow, en France a réagi suite à la sortie de l’étudiante: « Diary, saches que nous ne regrettons pas de t’avoir cherchée. Tu es notre fille. La fille remarquée par ses brillantes études en deux années successives. Celle sur qui reposait un espoir familial mais aussi national pour les années à venir. Nous rendre fiers, nous faire rêver.Tes frêles épaules ne doivent cependant supporter que ce qui est humainement supportable. Tu demeures un être humain. L’essentiel : retrouve-toi, sois en harmonie avec toi-même. Prends tout le temps pour t’occuper de toi mais laisse-toi aider. La vie n’est pas faite de certitudes. Soit ouverte auprès des tiens. Tu as été brillante à l’école mais l’école de la vie te réservera beaucoup de surprises. Elle ne décerne pas de certificats de mérite et elle te fera endurer sans t’avertir. Il faudra s’y adapter. Restes forte et prends le temps de renforcer ta résilience.Tu as toute la vie devant toi si DIEU le veut et c’est tout notre souhait. Que le Seigneur te garde », a écrit M. Bocoum sur sa page Facebook.

