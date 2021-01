XALIMANEWS: L’ex Dg de Dakar Dem Dikk tient actuellement une conférence de presse en réplique à celle du nouveau Dg. Sur la vente des 3 terrains de 74000 m2 appartenant à DDD, Me Moussa Diop dit avoir vendu 7000 m2 à l’Apr sur autorisation du conseil d’administration de DDD. Le montant de la vente s’élève à 1,9 milliard de FCFA et a été viré dans le compte de Dakar Dem Dikk. Me Moussa Diop dit détenir des preuves qui l’attestent. Et Me Moussa Diop de soutenir: « Si cela ne dépendait que de moi, je ne vendrai jamais un terrain ni à Macky, ni à son parti, l’Apr. J’ai refusé. Ils te font salir les mains pour ensuite te poursuivre en justice, mais j’ai refusé.».

