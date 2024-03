Révélations sur des pratiques opaques à la RTS : le député Guy Marius Sagna pointe du doigt

XALIMANEWS-Le député Guy Marius Sagna dénonce des pratiques opaques à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), affirmant que le directeur général a récemment augmenté les salaires. Plus précisément, il souligne que « l’indemnité de responsabilité des directeurs de la RTS est passée de 150.000 FCFA à 850.000 FCFA et celle des chefs de département de 100.000 FCFA à 250.000 FCFA. » De plus, il accuse le directeur d’avoir suspendu les salaires de certains travailleurs pendant plus de huit mois, sous prétexte qu’ils seraient membres de PASTEF.

Simultanément, Guy Marius Sagna rapporte que « le directeur de l’agence d’assistance à la sécurité de proximité recrute 344 nouveaux CDI et ASP. » Il se demande si ces actions, ainsi que d’autres entreprises, visent à compliquer le paiement des salaires dans les mois à venir, et s’il y a une tentative de favoritisme envers les familles et les alliés politiques.

Le parlementaire qualifie ces pratiques de « sabotage », déplorant une politique de la terre brûlée qui rend la situation des citoyens encore plus difficile à résoudre.

Guy Marius Sagna alerte également sur le projet du directeur général de la RTS de signer un accord d’entreprise avec un seul syndicat, le Synpap, excluant ainsi l’intersyndicale Synpics-CNTS.

En attendant la formation du nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le député lance un appel à tous les travailleurs des différents ministères et directions.