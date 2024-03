Amérique du Sud : pour le Venezuela, les États-Unis veulent « discréditer » sa présidentielle

XALIMANEWS-Les autorités vénézuéliennes ont vivement réagi au communiqué du département d’État des États-Unis qui critique le processus de dépôt des candidatures présidentielles dans le pays caribéen.

Pour le Venezuela, le pays de l’Oncle Sam veut discréditer son élection présidentielle. Le departement d’État des État Unis critique le processus de dépôt des candidatures. Pour exemple, la candidate de la coalition d’opposition n’a pas pu s’inscrire, entre autres obstacles. Les condamnations internationales s’enchainent et côté vénézuélien, le Conseil national électoral (CNE) a répondu à Washington via un communiqué assassin. Selon le CNE, l’objectif des États-Unis serait de « discréditer l’une des institutions les plus solides de la robuste démocratie vénézuélienne ». Pourtant selon RFI, au Venezuela, le pouvoir électoral est l’objet de vives critiques depuis des années, car accusé de manquer d’impartialité. Et dans son communiqué, le CNE affirme ne pas pouvoir être rendu responsable des « incapacités personnelles de quelques individus » qui pensent être au-dessus des lois.