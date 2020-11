« Rewmi Diaspora Stratégies (RDS) a suivi avec une attention toute particulière la nomination du Président Idrissa SECK à la tête du Conseil Economique Social et Environnemental, de notre pays. Il s’y ajoute, de même, les nominations de nos frères Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop respectivement Ministres de l’économie numérique et des télécommunications et, de l’élevage et des productions animales. RDS adresse ses sincères félicitations au Président Idrissa SECK ainsi qu’à MM Diop et Diatara.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy