S’agissant des prochaines locales, il a appelé le peuple à ‘’épauler l’opposition’’. « L’opposition ne se limite pas seulement aux partis politiques. Parce que le M2d est composé de plusieurs entités. L’esprit, c’est l’unité de toute l’opposition, partis et mouvements confondus. J’appelle le peuple à nous aider à changer ce qui ne va pas et remettre les choses sur les rails. Je rends hommage à la jeunesse parce qu’elle est l’avenir de ce pays. Aujourd’hui, nous avons une jeunesse qui a une conscience politique et qui est consciente de sa responsabilité. Les mêmes problèmes se posent depuis Senghor. Le peuple a en a assez des répétitions de l’histoire. J’en fais appel à mes pairs politiques. Il n’y plus question d’état de grâce pour un prochain président », plaide-t-il.

XALIMANEWS- Le président du Pastef/les patriotes a assisté, ce mercredi, au rassemblement du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) commémorant les dix ans des évènements du 23 juin 2011 appelé à l’unité de tous les partis et mouvements citoyens de l’opposition. Dans son discours, Ousmane Sonko a invité la population, plus particulièrement la jeunesse à ne pas flancher face aux nervis de Macky Sall. « Soyez prêts. Préparez-vous au combat. Il n’y a pas plus dangereux qu’un président qui recrute des nervis. On répond à la violence par la violence. N’écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Ce n’est pas en restant les bras croisés que les choses vont changer. Les maux de 2011 ont doublé», déclare Sonko.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy