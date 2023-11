Ce rassemblement est perçu comme un moment crucial dans la course à la présidence et pourrait avoir un impact significatif sur les élections de 2024. Les partisans d’Amadou Ba, attendus en grand nombre, espèrent montrer leur soutien et leur détermination à voir leur candidat accéder à la plus haute fonction du pays.

Le coordinateur du mouvement Renfort/And Dolel Sunu Rew, Me Aliou Sall, prendra la parole en fin de journée pour exprimer sa gratitude envers les partisans du mouvement et pour exposer les projets et les ambitions de Renfort/And Dolel Sunu Rew dans le cadre de la campagne électorale de 2024. Selon les organisateurs, il soulignera l’importance de l’engagement et de la mobilisation de tous pour assurer un avenir meilleur pour le Sénégal.

