Cependant, avant ce remake Parcello-Pikinois, il y aura 3 face-à-face entre les deux lutteurs. « Le premier sera en présentiel et ça devrait se tenir à la fin du mois de novembre. L’autre rencontre sera virtuelle, autrement dit, elle se fera en triplex. Et pour terminer, on va organiser un très grand ‘super « Ndadje’ qui sera animé par un grand chanteur. On va donner aux lutteurs la chance de se défier avant de se croiser à l’Arène nationale. Le 1er janvier, il y aura au total sept combats dont un combat spécial qui aurait pu faire l’affiche de la journée », a annoncé le fils du célèbre promoteur de lutte.

