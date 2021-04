Créée en 1991 et mise en place deux ans plus tard, la Cour de justice de la CEDEAO est le principal organe judiciaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Elle a pour rôle majeur d’assurer le respect du droit et des principes d’équité dans l’interprétation et l’application des dispositions du Traité révisé ainsi que d’autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la Communauté. Elle connait des différends dont elle est saisie par les Etats dans l’interprétation des dispositions du Traité révisé.

À ce propos, indiquent nos confrères de Emedia qui ont donné l’information, ce dernier s’expliquait en ces termes : “Ce qu’on a demandé à la Cour, c’est très simple. C’est de constater que la loi du parrainage était une loi d’éviction qui violait les droits civils et politiques des sénégalais et des formations politiques sénégalaises qui étaient en lice pour l’élection présidentielle de 2019. Et qu’il fallait constater que c’était une loi imprécise qui ne répondait pas aux garanties de sécurité juridique. Et en tant que telle, il faut que la Cour constate l’illégalité de cette loi ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy