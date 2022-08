Ce dernier de poursuivre son discours. Cette fois-ci, c’est le cas de la décision de la cour d’appel de Thiès qui annule le bureau municipal de Thiadiaye pour non respect de la parité… » Dans quel pays sommes-nous ? Un pays où après la décision de la justice, ceux qui sont censés appliqués la loi font fi de ça. Nous informons les autorités et l’ensemble des Sénégalais épris de justice, que le bureau municipal de Thiadiaye agit dans l’illégalité. Après son installation, la cour d’appel a sorti une note pour son annulation en convoquant l’article 49 régissant le non respect de la parité. Pourquoi depuis lors, le maire El Hadj Oumar Youm refuse d’appliquer cette décision de justice… Qui est derrière Omar Youm? Pourquoi nos autorités tardent toujours à lui faire appliquer la loi ? Y-a-t il deux types de Sénégalais ? Nous, en tant que femmes nous considérons que ce qui se passe à Thiadiaye c’est manquer de considération aux Femmes et nous demandons que justice soit rendue », conclut Ndèye Ngoné Fall..

