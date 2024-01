L’action s’est étendue à la zone sud-est de la frontière, dans la commune de Diamalathiel, où deux camions grues immatriculés respectivement BJL 5598 L et BJL 8860 Q ont été saisis, accompagnés de « 02 billons de linke (Afzelia African) et 02 billions de Khaye (Khaya senegalensis) de 05 m de long et 01 lot de matériel de coupe composé de machettes et de tronçonneuses ». Selon nos sources, « un des acteurs du trafic a été arrêté. Ses complices en fuite sont activement recherchés », précise le journal.

