Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelques temps, les deux roues pullulent comme des champignons dans la capitale et sa banlieue. Dakar n’a plus rien à envier aux régions (Kaolack, Thiès, Tmaba, Ziguinchor…) et à des capitales africaines comme Ouagadougou ou encore Bamako. Le revers de la médaille étant que ces moyens de locomotion sont très souvent impliqués dans des accidents de la route, avec des conséquences désastreuses.

Et pourtant, du naufrage du bateau Le Joola à la survenue de la pandémie de la Covid-19, en passant par accidents tragiques notamment de la circulation, des décisions de réglementations du nombre de passagers transportés par ces moyens de transports ont souvent été prises. Mais elles disparaissent avec l’indignation suscitées par des événements qui ont motivé ces décisions étatique. Comme c’est le cas avec l’accident de Sikilo, ayant causé plus d’une quarantaine de morts et une centaine de blessés, qui a ému plus d’un Sénégalais. La tristesse et l’émoi généralisés s’étant estompés, re-bonjour les vieilles habitudes «souvent fatales» aux usagers. Bref, le suivi des mesures édictées ne dure que de quelques semaines.

